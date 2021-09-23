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Очное участие Путина в саммите G20 будет зависеть от ситуации с коронавирусом

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 12:57
Политика
Очное участие Путина в саммите G20 будет зависеть от ситуации с коронавирусом
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 23 сентября. Решения об очном участии президента России Владимира Путина в саммите G20 зависит от ряда обстоятельств, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, пока решения о визите Путина в Рим нет, так как все зависит от эпидемиологической обстановки в России и Италии.

«В наше время такие решения принимаются ближе к дате проведения. Все будет зависеть от целого ряда факторов. Мы не знаем, как будет динамика в Италии», — пояснил Песков журналистам.

Представитель Кремля назвал саммит важным мероприятием, к которому Россия готовится, но итогового решения о поездке пока нет. Саммит G20 запланирован на 30 и 31 октября.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с лидерами списка партии «Единая Россия» 27 сентября. Встреча пройдет в онлайн-режиме.

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