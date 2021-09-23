Дмитрий Песков заявил об отсутствии понимания повестки в вопросе встречи Путина с Зеленским

Москва, 23 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, главы государств обязательно проведут встречу, когда будет закрыт вопрос о теме переговоров. Пока понимания в этой области нет.

«Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», — сказал он.

Ранее стало известно, что Песков ответил на требование США по транзиту газа через Украину. Представитель Кремля напомнил, что сначала энергоресурсы необходимо продать, а потом уже поставлять в другие страны.