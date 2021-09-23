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США рассмотрят вопрос о выделении 1 млрд долларов Израилю на поддержку «Железного купола»
Весь мир
США рассмотрят вопрос о выделении 1 млрд долларов Израилю на поддержку «Железного купола»
Global Look Press  /  guoyu/imago stock&people

Вашингтон, 23 сентября. В Конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю финансовой помощи в размере одного миллиарда долларов на обеспечение работы систем противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»).

В ходе заседания Палаты представителей 21 сентября Демократическая партия продвигала законопроекты о повышении лимита госдолга и государственных расходах, в последний из которых и входила помощь Израилю. Прогрессивная часть партии выразила в связи с этим протест, из-за чего финансовая поддержка еврейского государства оказалась вынесена на отдельное обсуждение.

«Приверженность Соединенных Штатов безопасности нашего друга и союзника Израиля является нерушимой. Пополнение перехватывающих боеприпасов, используемых для его защиты от нападений, является нашей юридической и моральной ответственностью. Хотя это финансирование обычно включалось бы в пакет расходов на конец года, мы продвигаем этот закон сейчас…», — заявила председатель Палаты представителей демократ Роза Делауро, представившая законопроект.

Представитель демократов в Конгрессе Стени Хойер сообщил о данном решении главе израильского МИД Яиру Лапиду 22 сентября, заверив его, что события 21 сентября являлись лишь «технической задержкой» и финансирование будет одобрено позже.

«Министр Лапид поблагодарил лидера большинства Хойера за его приверженность и подчеркнул необходимость как можно быстрее одобрить запрос для обеспечения потребностей Израиля в области безопасности», — говорится в сообщении офиса Лапида.

Израильские системы ПРО «Железный купол» считаются одними из наиболее эффективных в мире в области перехвата неуправляемых ракет и снарядов, летящих по предсказуемой баллистической траектории. Программное обеспечение данной техники определяет, какие из летящих на территорию Израиля боеприпасов несут с собой угрозу, а какие — направляются в пустынные районы или в воду.

«Железный купол» перехватывает угрожающие снаряды при помощи специальных ракет, стоимость каждой из которых составляет до 50 тысяч долларов. Последнее крупное испытание израильской системы ПРО пришлось на период 10-21 мая 2021 года, когда в ходе обострения с палестинским движением ХАМАС из Газы по Израилю были выпущены около 4,5 тысячи ракет-болванок. Iron Dome перехватил 90% из них, ограничив число погибших и раненых израильтян 12 и 350 людьми соответственно. Однако образовался дефицит боеприпасов, для ликвидации которого Израиль и обратился за помощью к США.

На рубеже 2020-2021 годов Соединенные Штаты приобрели две батареи «Железного купола» для сравнения с аналоговой американской системой «Несокрушимый щит». В ходе испытаний проявилась невозможность интеграции Iron Dome в американскую систему ПРО из-за проблем совместимости программного обеспечения, вопросов кибербезопасности и многого другого. В результате Вашингтон принял решение отказаться от закупок израильских систем и отдал предпочтение американской разработке.

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сша израиль железный купол
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