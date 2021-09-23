США рассмотрят вопрос о выделении 1 млрд долларов Израилю на поддержку «Железного купола»

Вашингтон, 23 сентября. В Конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю финансовой помощи в размере одного миллиарда долларов на обеспечение работы систем противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»).

В ходе заседания Палаты представителей 21 сентября Демократическая партия продвигала законопроекты о повышении лимита госдолга и государственных расходах, в последний из которых и входила помощь Израилю. Прогрессивная часть партии выразила в связи с этим протест, из-за чего финансовая поддержка еврейского государства оказалась вынесена на отдельное обсуждение.

«Приверженность Соединенных Штатов безопасности нашего друга и союзника Израиля является нерушимой. Пополнение перехватывающих боеприпасов, используемых для его защиты от нападений, является нашей юридической и моральной ответственностью. Хотя это финансирование обычно включалось бы в пакет расходов на конец года, мы продвигаем этот закон сейчас…», — заявила председатель Палаты представителей демократ Роза Делауро, представившая законопроект.

House Appropriations Committee Chairwoman Rosa DeLauro (D-Conn.) introduced stand-alone legislation that puts $1 billion toward Israel's Iron Dome air defense system. https://t.co/1hOQxb9g0Y pic.twitter.com/N1KdDokUvS — Truth Pact (@TheTruthPact) September 23, 2021

Представитель демократов в Конгрессе Стени Хойер сообщил о данном решении главе израильского МИД Яиру Лапиду 22 сентября, заверив его, что события 21 сентября являлись лишь «технической задержкой» и финансирование будет одобрено позже.

«Министр Лапид поблагодарил лидера большинства Хойера за его приверженность и подчеркнул необходимость как можно быстрее одобрить запрос для обеспечения потребностей Израиля в области безопасности», — говорится в сообщении офиса Лапида.

Израильские системы ПРО «Железный купол» считаются одними из наиболее эффективных в мире в области перехвата неуправляемых ракет и снарядов, летящих по предсказуемой баллистической траектории. Программное обеспечение данной техники определяет, какие из летящих на территорию Израиля боеприпасов несут с собой угрозу, а какие — направляются в пустынные районы или в воду.

Each flash is Iron Dome destroying a rocket destined for civilians.



Each rocket could have killed Jews or Arabs. The terrorists in Gaza firing the rockets don't discriminate.



It's simple: Iron Dome saves lives. Blocking funding for Iron Dome helps terrorists kill civilians. pic.twitter.com/QxjSMFmN2U — AIPAC - Text IRON DOME to 73075 (@AIPAC) September 21, 2021

«Железный купол» перехватывает угрожающие снаряды при помощи специальных ракет, стоимость каждой из которых составляет до 50 тысяч долларов. Последнее крупное испытание израильской системы ПРО пришлось на период 10-21 мая 2021 года, когда в ходе обострения с палестинским движением ХАМАС из Газы по Израилю были выпущены около 4,5 тысячи ракет-болванок. Iron Dome перехватил 90% из них, ограничив число погибших и раненых израильтян 12 и 350 людьми соответственно. Однако образовался дефицит боеприпасов, для ликвидации которого Израиль и обратился за помощью к США.

На рубеже 2020-2021 годов Соединенные Штаты приобрели две батареи «Железного купола» для сравнения с аналоговой американской системой «Несокрушимый щит». В ходе испытаний проявилась невозможность интеграции Iron Dome в американскую систему ПРО из-за проблем совместимости программного обеспечения, вопросов кибербезопасности и многого другого. В результате Вашингтон принял решение отказаться от закупок израильских систем и отдал предпочтение американской разработке.