Гонщик Мазепин выступит в Сочи в шлеме с именами призеров Олимпиады и Паралимпиады

Сочи, 23 сентября. Пилот команды «Хаас» Виктор Мазепин выступит в шлеме с именами всех российских призеров Олимпиады и Паралимпиады на Гран-при России «Формулы-1».

Мазепин в преддверии этапа «Формулы-1» в Сочи продемонстрировал журналистам на пресс-конференции новый шлем. На него спортсмен нанес имена всех соотечественников, которые стали призерами Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

«Я бы хотел как русский человек высказать восхищение нашими олимпийцами и паралимпийцами, которые отстаивали честь страны в Токио, на шлеме изображены имена всех призеров прошедших соревнований», — отметил российский пилот.

Этап Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» состоится на автодроме в Сочи с 24 по 26 сентября. Планируется, что с 2023 года соревнования будут проходить на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель допустил отсутствие болельщиков на Олимпиаде в Пекине. Турнир пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.