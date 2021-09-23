Песков высказался о возможности перехода Лаврова и Шойгу в Госдуму

Москва, 23 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах переходить в Госдуму министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, официальный представитель Кремля порекомендовал обратиться с этим вопросом к самим политикам.

«Я не знаю, это надо у них спрашивать», — сказал Песков.

По результатам обработки 100% избирательных бюллетеней лидерство в Госдуме VIII созыва сохраняет «Единая Россия». Как известно, Сергей Лавров и Сергей Шойгу возглавили партийный список данной политической силы на минувших выборах. Президент РФ Владимир Путин встретится с лидерами парламентских фракций 25 сентября.