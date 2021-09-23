Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 13:06
13:05
Армия
Военнослужащие стран ШОС уничтожили «террористов» на учениях «Мирная миссия — 2021»
13:00
Происшествия
В МЧС подтвердили гибель экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
13:00
Спорт
Гонщик Мазепин выступит в Сочи в шлеме с именами призеров Олимпиады и Паралимпиады
13:00
Видео
Уличные художники со всего мира преображают фасады зданий в Самаре
12:56
Политика
Песков счел преждевременным обсуждать планы США об ужесточении санкций против России
12:55
Политика
Очное участие Путина в саммите G20 будет зависеть от ситуации с коронавирусом
12:55
Общество
Ученые из Арктического университета Норвегии выяснили, что боль зависит от погоды
12:55
Политика
Дмитрий Песков заявил об отсутствии понимания повестки в вопросе встречи Путина с Зеленским
12:54
Общество
Причин всего две: юрист объяснила, в каких случаях могут лишить гражданства России
12:53
Общество
Песков заявил, что самоизоляция не привела к снижению рабочей активности Путина
Все новости

Спецслужбы Марокко ликвидировали связанную с ИГ экстремистскую ячейку
Весь мир
Спецслужбы Марокко ликвидировали связанную с ИГ экстремистскую ячейку
wikipedia.org  /  MC1 Brian A. Goyak / ملكية عامة

Рабат, 23 сентября. Службы безопасности Марокко объявили о задержании группы боевиков, связанных с организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Центральное бюро судебных расследований (ЦБСР) арестовало четырех человек по подозрению в причастности к деятельности террористической ячейки, аффилированной с ИГ»1, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники добавили, что задержанные имеют отношение к экстремистской группировке в городе Эр-Рашидия на юго-востоке страны. В начале сентября ее ликвидировали силовики.

По предварительной информации, арестованные ранее присягнули на верность террористической организации. Они провели кампанию по привлечению и вербовке боевиков в новое формирование под названием «Группа исламского монотеизма в Марокко».

В ЦБСР сообщили, что члены ячейки готовились к проведению террористических операций в королевстве. Планировались атаки на военные объекты, а также конкретных сотрудников в службах безопасности и государственных ведомствах.

Ранее силовики провели очередную операцию в районе Сиди Зуин на окраине Марракеша. Задержана группировка, связанная с организацией ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Спецслужбы Марокко ликвидировали связанную с ИГ экстремистскую ячейку
иг марокко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru