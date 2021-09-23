Спецслужбы Марокко ликвидировали связанную с ИГ экстремистскую ячейку

Рабат, 23 сентября. Службы безопасности Марокко объявили о задержании группы боевиков, связанных с организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Центральное бюро судебных расследований (ЦБСР) арестовало четырех человек по подозрению в причастности к деятельности террористической ячейки, аффилированной с ИГ»1, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники добавили, что задержанные имеют отношение к экстремистской группировке в городе Эр-Рашидия на юго-востоке страны. В начале сентября ее ликвидировали силовики.

По предварительной информации, арестованные ранее присягнули на верность террористической организации. Они провели кампанию по привлечению и вербовке боевиков в новое формирование под названием «Группа исламского монотеизма в Марокко».

В ЦБСР сообщили, что члены ячейки готовились к проведению террористических операций в королевстве. Планировались атаки на военные объекты, а также конкретных сотрудников в службах безопасности и государственных ведомствах.

Ранее силовики провели очередную операцию в районе Сиди Зуин на окраине Марракеша. Задержана группировка, связанная с организацией ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.