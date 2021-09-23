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Песков анонсировал встречу Путина с лидерами списка «Единой России»

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 12:46
Политика
Песков анонсировал встречу Путина с лидерами списка «Единой России»
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 23 сентября. Президент РФ Владимир Путин встретится с лидерами списка партии «Единая Россия» 27 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, встреча российского лидера с представителями федеральной части списка ЕР пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что лидеры списка «Единой России» не рассказывали о планах на депутатские мандаты. Соответствующий вопрос еще подлежит обсуждению, а решить, как распорядиться мандатом, должны сами члены пятерки.

В частности, Турчак собирается встретиться с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой и главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.

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