Песков анонсировал встречу Путина с лидерами списка «Единой России»

Москва, 23 сентября. Президент РФ Владимир Путин встретится с лидерами списка партии «Единая Россия» 27 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, встреча российского лидера с представителями федеральной части списка ЕР пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что лидеры списка «Единой России» не рассказывали о планах на депутатские мандаты. Соответствующий вопрос еще подлежит обсуждению, а решить, как распорядиться мандатом, должны сами члены пятерки.

В частности, Турчак собирается встретиться с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой и главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.