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Лукашенко передал правительству данные о западных шпионах на белорусских предприятиях

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 12:45
Политика
Лукашенко передал правительству данные о западных шпионах на белорусских предприятиях
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 23 сентября. Правительство Белоруссии должно понимать, что на предприятиях действуют западные шпионы, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, необходимо сохранить уровень работы промышленности на текущем уровне в условиях санкционного давления со стороны Запада. Однако нужно понимать, что на заводах по-прежнему работают сотрудники, «сдающие информацию» на Запад.

«Они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции», — сказал он.

Вместе с тем белорусский лидер добавил, что нескольких агентов уже удалось выявить. Таких граждан ждет суровое наказание, резюмировал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не предъявляет территориальных претензий соседним государствам. По его словам, стране вполне хватает своего.

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белоруссия лукашенко шпионы
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