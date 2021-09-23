Алжир закрыл воздушное пространство для марокканской авиации

Алжир, 23 сентября. Власти АНДР решили закрыть воздушное пространство страны для марокканской гражданской и военной авиации. Очередные санкции объяснили продолжающейся агрессией Рабата.

Президент республики Абдельмаджид Теббун накануне провел заседание, на котором обсуждалась текущая ситуация на западной границе государства. Во встрече поучаствовали представители силовых ведомств.

«Высший совет безопасности решил немедленно закрыть воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов Марокко, а также тех, которые имеют марокканский регистрационный номер, начиная с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении администрации главы АНДР.

Руководство республики сообщило, что меры приняты из-за продолжающихся провокаций и враждебных действий со стороны Рабата.

В национальной компании Royal Air Maroc заявили, что решение скажется на рейсах в Турцию, Тунис и Египет. Маршруты в эти страны изменят. Самолеты полетят над Средиземным морем в обход Алжира.

Форум Far-Maroc, связанный с вооруженными силами, назвал поступок алжирского руководства экономической войной. Он предупредил о негативных последствиях этого шага для Royal Air Maroc, указав на вероятность подорожания билетов на некоторые направления.

В конце августа министр иностранных дел АНДР Рамтан Ламамра объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко. Он обвинил королевство в непрекращающихся «враждебных действиях».

Позже Ламамра отказался обсуждать напряженность между странами в рамках заседания глав внешнеполитических ведомств арабских государств. По его словам, решение о прекращении связей с Рабатом необратимо и не подлежит рассмотрению.