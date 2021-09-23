Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию

Лондон, 23 сентября. Королевский эксперт Кэти Николл в беседе с журналистами заявила, что герцог и герцогиня Сассекские в ближайшие месяцы планируют вернуться в Великобританию. Событие более чем знаковое, ведь Меган Маркл впервые встретится с королевой Елизаветой II и другими членами семьи после того, как в 2020 году чета покинула дворец и переехала в США, пишет Elle.

За это время принц Гарри совершил несколько поездок на родину. Один раз — на похороны принца Филиппа в апреле, а второй — в июле на открытие памятника своей матери — принцессе Диане. Меган не сопровождала супруга в эти важные для него даты по уважительной причине — она сидела с детьми.