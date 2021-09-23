Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию

Лондон, 23 сентября. Королевский эксперт Кэти Николл в беседе с журналистами заявила, что герцог и герцогиня Сассекские в ближайшие месяцы планируют вернуться в Великобританию. Событие более чем знаковое, ведь Меган Маркл впервые встретится с королевой Елизаветой II и другими членами семьи после того, как в 2020 году чета покинула дворец и переехала в США, пишет Elle.
За это время принц Гарри совершил несколько поездок на родину. Один раз — на похороны принца Филиппа в апреле, а второй — в июле на открытие памятника своей матери — принцессе Диане. Меган не сопровождала супруга в эти важные для него даты по уважительной причине — она сидела с детьми.
Члены БКС давно не видели двухлетнего сына пары Арчибальда. А знакомство с дочерью Сассекских — Лилибет — им только предстоит. Николл в беседе с журналистами из издания Closer рассказала, что пара заинтересована в налаживании отношений с семьей Гарри, ведь у них в конце концов есть и дом в Великобритании. Речь идет о коттедже Фрогмор. Сейчас там живет принцесса Евгения с семьей.
Эксперт уверена, что идеальным временем для примирения станет Рождество.
«Возможно, в семейных отношениях произойдет смягчение, которое может проложить путь к исцелению этого трагического раскола», — отметила Кэти.
По ее мнению, этого хочет и королева. Также, по ее словам, принц Чарльз хотел бы увидеть своих внуков, а все члены семьи ждут, когда наконец смогут разобраться с конфликтом и двигаться дальше.
Ранее сообщалось, почему принц Гарри и Меган Маркл не смогли оправдать надежд телезрителей.