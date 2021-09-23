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Темпы роста тарифов на газ для промышленности опередят прогноз
Экономика
Темпы роста тарифов на газ для промышленности опередят прогноз
pixabay.com

Москва, 23 сентября. Минэкономразвития России прогнозирует, что регулируемые цены на газ для промышленности будут расти опережающими темпами.

Сведения об этом содержатся в актуальной версии социально-экономического прогноза ведомства на 2022–2024 годы. Как указано в документе, в следующем году тариф вырастет на 5%, а в 2023-2024 годах его размер увеличится на 4% при прежнем прогнозе 3% ежегодно, пишет «Коммерсантъ».

Ускоренные темпы роста вызваны традиционно более долгим сдерживанием тарифов на газ, чем у других естественных монополий. Аналитики считают, что повышение цены ресурса приведет к увеличению выручки «Газпрома» на 80 млрд руб. в указанный период.

Молдавские энергетики ранее запланировали повысить цену газа для потребителей на 35%. Компания Moldovagaz направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) соответствующее требование.

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