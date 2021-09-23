Темпы роста тарифов на газ для промышленности опередят прогноз

Москва, 23 сентября. Минэкономразвития России прогнозирует, что регулируемые цены на газ для промышленности будут расти опережающими темпами.

Сведения об этом содержатся в актуальной версии социально-экономического прогноза ведомства на 2022–2024 годы. Как указано в документе, в следующем году тариф вырастет на 5%, а в 2023-2024 годах его размер увеличится на 4% при прежнем прогнозе 3% ежегодно, пишет «Коммерсантъ».

Ускоренные темпы роста вызваны традиционно более долгим сдерживанием тарифов на газ, чем у других естественных монополий. Аналитики считают, что повышение цены ресурса приведет к увеличению выручки «Газпрома» на 80 млрд руб. в указанный период.

Молдавские энергетики ранее запланировали повысить цену газа для потребителей на 35%. Компания Moldovagaz направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) соответствующее требование.