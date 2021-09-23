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Флорида вслед за Техасом может принять закон о запрете абортов
Весь мир
Флорида вслед за Техасом может принять закон о запрете абортов
Global Look Press  /  Martha Asencio Rhine / ZUMAPRESS.com

Таллахасси, 23 сентября. В законодательное собрание штата Флорида подан законопроект об абортах, который повторяет скандальный закон, ранее принятый в Техасе.

Член законодательного собрания штата, республиканец Вебстер Барнаби представил законопроект, который запрещает врачам проводить процедуру аборта после того, как у плода обнаруживается сердцебиение, что обычно происходит примерно через шесть недель беременности.

Также законопроект предусматривает, что любой гражданин сможет подать иск против любого, кто делает аборт, нарушающий запрет, или «сознательно совершает действия, способствующие» проведению аборта. При этом истец имеет право получить не менее 10 тыс. долларов в качестве возмещения ущерба.

О разработке этого законопроекта законодатели Флориды заявили сразу после принятия аналогичного закона в Техасе.

Директор по законодательным вопросам организации «Право на жизнь» Джон Сиго сообщил, что вскоре подобное законодательство может быть принято и в других Республиканских штатах, законодатели которых ведут консультации с организацией. Ожидается, что в ближайшее время законы, подобные техасскому «биллю о сердцебиении» могут начать действовать в Арканзасе, Южной Дакоте, Северной Дакоте, Миссисипи и Индиане.

«Мы в ужасе видим, что политики, выступающие против выбора во Флориде, идут по стопам Техаса, и нет никаких сомнений в том, что законодатели, враждебно настроенные к репродуктивной свободе в других штатах, сделают то же самое», — заявила Эдриен Киммелл, исполняющая обязанности президента некоммерческой организации NARAL Pro-Choice America, которая выступает за либерализацию законодательства в сфере абортов.

 «Билль о сердцебиении», который был принят в Техасе, в начале сентября, вызвал бурную реакцию в американском обществе. Борцы за права женщин назвали запрет возмутительным посягательством на свободу распоряжаться собственным телом.

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Разбирательства дошли до Верховного суда, который в итоге оставил в силе решение законодателей Техаса. После этого президент США Джо Байден дал поручение профильным ведомствам найти законную возможность воспрепятствовать выполнению закона.

Вопрос абортов является для США очень острым. Если ряд республиканских штатов принимают законодательство, усложняющее проведение процедуры, то в некоторых демократических штатах, проведение прерывания беременности разрешено на самых поздних сроках. В штате Нью-Йорк в 2019 году был принят закон, разрешивший аборты вплоть до родов.

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