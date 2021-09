Флорида вслед за Техасом может принять закон о запрете абортов

Таллахасси, 23 сентября. В законодательное собрание штата Флорида подан законопроект об абортах, который повторяет скандальный закон, ранее принятый в Техасе.

Член законодательного собрания штата, республиканец Вебстер Барнаби представил законопроект, который запрещает врачам проводить процедуру аборта после того, как у плода обнаруживается сердцебиение, что обычно происходит примерно через шесть недель беременности.

Также законопроект предусматривает, что любой гражданин сможет подать иск против любого, кто делает аборт, нарушающий запрет, или «сознательно совершает действия, способствующие» проведению аборта. При этом истец имеет право получить не менее 10 тыс. долларов в качестве возмещения ущерба.

О разработке этого законопроекта законодатели Флориды заявили сразу после принятия аналогичного закона в Техасе.

Директор по законодательным вопросам организации «Право на жизнь» Джон Сиго сообщил, что вскоре подобное законодательство может быть принято и в других Республиканских штатах, законодатели которых ведут консультации с организацией. Ожидается, что в ближайшее время законы, подобные техасскому «биллю о сердцебиении» могут начать действовать в Арканзасе, Южной Дакоте, Северной Дакоте, Миссисипи и Индиане.

The dominoes are starting to fall—anti-choice lawmakers in FL have filed an #SB8 copycat bill, and you can bet on extremists in other states following suit in short order. https://t.co/uUUChgP90O