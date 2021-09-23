Алтайская фирма незаконно вырубила лес на 7,5 миллиона рублей

Барнаул, 23 сентября. Должностные лица ООО «Алтай-Форест» обвиняются в незаконной рубке леса в особо крупных размерах с использованием служебного положения. Уголовное дело в их отношении уже завершено, сообщает «Алтайская правда». Ущерб от действий компании составил около 7,5 миллиона рублей.

В 2008 году на основании договора, заключенного между ООО «Алтай-Форест» и региональным управлением лесами, организации был передан лесной участок для заготовления древесины. Площадь участка составляла 108 170 га, и он располагался в границах Тальменского района.

В 2019 году генеральный директор компании вступил в преступный сговор со своими сотрудниками. Они решили заниматься незаконной вырубкой леса сверх разрешенного объема и без соблюдения породного состава. С августа по октябрь 2019 года они осуществляли свою преступную деятельность, нанеся ущерб лесному хозяйству страны на сумму около 7,5 миллиона рублей. Кроме того, с мая 2019 года по декабрь 2020-го должностные лица переработали и сбыли незаконно заготовленную древесину на общую сумму около 900 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия генеральный директор отказался признавать свою вину. Более того, он пытался скрыться на территории другого региона, но был задержан и помещен под стражу. Его подчиненные дали признательные показания.

На деньги и имущество директора предприятия наложен арест на общую сумму более 16,5 миллиона рублей и 9,5 тысячи долларов США. Также арестовано имущество его заместителя стоимостью более 5 миллионов 800 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК по Алтайскому краю.

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