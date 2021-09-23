Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 14:33
14:32
Происшествия
Спасатели более пяти часов добирались до места крушения Ан-26 под Хабаровском
14:31
Экономика
Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по ВВП России
14:31
Общество
Диетолог Гинзбург заявил, что головную боль может побороть острая пища
14:30
Общество
Фонд борьбы с репрессиями получил видеодоказательства пыток в американской тюрьме
14:29
Общество
Диетолог Эми Гудсон объяснила пользу груш для здоровья
14:28
Политика
В устав ЯНАО внесли запрет на иностранное гражданство для губернаторов и депутатов
14:26
Общество
МВД предупредило россиян о мошенниках креативным видео с обманутой блондинкой
14:26
Происшествия
Спасение людей из «лифта-убийцы» в Москве попало на видео
14:18
Шоу-бизнес
Основанная Киркоровым компания занималась организацией праздника детей Пугачевой и Галкина
14:13
Весь мир
Новый пункт регистрации сдавшихся боевиков открыт на севере сирийской провинции Деръа
Все новости

Алтайская фирма незаконно вырубила лес на 7,5 миллиона рублей
Общество
Алтайская фирма незаконно вырубила лес на 7,5 миллиона рублей
portal.petrozavodsk-mo.ru  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Барнаул, 23 сентября. Должностные лица ООО «Алтай-Форест» обвиняются в незаконной рубке леса в особо крупных размерах с использованием служебного положения. Уголовное дело в их отношении уже завершено, сообщает «Алтайская правда». Ущерб от действий компании составил около 7,5 миллиона рублей.

В 2008 году на основании договора, заключенного между ООО «Алтай-Форест» и региональным управлением лесами, организации был передан лесной участок для заготовления древесины. Площадь участка составляла 108 170 га, и он располагался в границах Тальменского района.

В 2019 году генеральный директор компании вступил в преступный сговор со своими сотрудниками. Они решили заниматься незаконной вырубкой леса сверх разрешенного объема и без соблюдения породного состава. С августа по октябрь 2019 года они осуществляли свою преступную деятельность, нанеся ущерб лесному хозяйству страны на сумму около 7,5 миллиона рублей. Кроме того, с мая 2019 года по декабрь 2020-го должностные лица переработали и сбыли незаконно заготовленную древесину на общую сумму около 900 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия генеральный директор отказался признавать свою вину. Более того, он пытался скрыться на территории другого региона, но был задержан и помещен под стражу. Его подчиненные дали признательные показания.

На деньги и имущество директора предприятия наложен арест на общую сумму более 16,5 миллиона рублей и 9,5 тысячи долларов США. Также арестовано имущество его заместителя стоимостью более 5 миллионов 800 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК по Алтайскому краю.

Ранее ФАН рассказывал о пенсионерке из Магнитогорска, ставшей очередной жертвой телефонных мошенников. Пожилая женщина перевела аферистам более 10 миллионов рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Алтайская фирма незаконно вырубила лес на 7,5 миллиона рублей
преступление лес сговор ущерб вырубка леса
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru