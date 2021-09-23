Игорь Крутой отказал внебрачному сыну во встрече до сдачи ДНК-теста

Москва, 23 сентября. Композитор Игорь Крутой вспомнил, как отказал своему внебрачному сыну в первой встрече из-за недоверия, потребовав от молодого человека предоставить результаты ДНК-теста.

Некоторое время назад на снимках Крутого стал появляться молодой человек по имени Яков. После этого в Сети стали обсуждать наличие у именитого композитора внебрачного сына, однако этот факт звезда эстрады долго отрицал. Однако в студии передачи телеведущего Бориса Корчевникова «Судьба человека» Крутой впервые рассказал, как попросил внебрачного сына пройти ДНК-экспертизу.

«Он позвонил мне и сказал: «Игорь Яковлевич, это Яков. Надо встретиться». Я сказал: «Знаете, что. Давайте сдадим анализ ДНК. И уже в результате анализа мы решим, встретимся мы или не встретимся"», — признался музыкант, рассказывая о внебрачном наследнике.

Яков родился от союза Крутого с продавцом-кассиром из московского магазина «Октябрьский». Роман с женщиной по имени Ирина у композитора был недолгим, однако его результатом стал ребенок. Судя по всему, возлюбленная не хотела вмешиваться в жизнь именитого композитора, поэтому не рассказала ему о сыне. Яков сделал это сам, когда узнал историю своего рождения.

В студии программы не только Крутой раскрывал свои секреты. Корчевников поддержал звезду, признавшись, что две его любимые песни — это как раз композиции именитого музыканта.