Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 13:05
13:05
Армия
Военнослужащие стран ШОС уничтожили «террористов» на учениях «Мирная миссия — 2021»
13:00
Происшествия
В МЧС подтвердили гибель экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
13:00
Спорт
Гонщик Мазепин выступит в Сочи в шлеме с именами призеров Олимпиады и Паралимпиады
13:00
Видео
Уличные художники со всего мира преображают фасады зданий в Самаре
12:56
Политика
Песков счел преждевременным обсуждать планы США об ужесточении санкций против России
12:55
Политика
Очное участие Путина в саммите G20 будет зависеть от ситуации с коронавирусом
12:55
Общество
Ученые из Арктического университета Норвегии выяснили, что боль зависит от погоды
12:55
Политика
Дмитрий Песков заявил об отсутствии понимания повестки в вопросе встречи Путина с Зеленским
12:54
Общество
Причин всего две: юрист объяснила, в каких случаях могут лишить гражданства России
12:53
Общество
Песков заявил, что самоизоляция не привела к снижению рабочей активности Путина
Все новости

Игорь Крутой отказал внебрачному сыну во встрече до сдачи ДНК-теста
Шоу-бизнес
Игорь Крутой отказал внебрачному сыну во встрече до сдачи ДНК-теста
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Москва, 23 сентября. Композитор Игорь Крутой вспомнил, как отказал своему внебрачному сыну в первой встрече из-за недоверия, потребовав от молодого человека предоставить результаты ДНК-теста.

Некоторое время назад на снимках Крутого стал появляться молодой человек по имени Яков. После этого в Сети стали обсуждать наличие у именитого композитора внебрачного сына, однако этот факт звезда эстрады долго отрицал. Однако в студии передачи телеведущего Бориса Корчевникова «Судьба человека» Крутой впервые рассказал, как попросил внебрачного сына пройти ДНК-экспертизу.

«Он позвонил мне и сказал: «Игорь Яковлевич, это Яков. Надо встретиться». Я сказал: «Знаете, что. Давайте сдадим анализ ДНК. И уже в результате анализа мы решим, встретимся мы или не встретимся"», — признался музыкант, рассказывая о внебрачном наследнике.

Яков родился от союза Крутого с продавцом-кассиром из московского магазина «Октябрьский». Роман с женщиной по имени Ирина у композитора был недолгим, однако его результатом стал ребенок. Судя по всему, возлюбленная не хотела вмешиваться в жизнь именитого композитора, поэтому не рассказала ему о сыне. Яков сделал это сам, когда узнал историю своего рождения.

В студии программы не только Крутой раскрывал свои секреты. Корчевников поддержал звезду, признавшись, что две его любимые песни — это как раз композиции именитого музыканта.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Игорь Крутой отказал внебрачному сыну во встрече до сдачи ДНК-теста
корчевников днк-тест крутой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru