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Пользователи Facebook призвали спецслужбы США опубликовать разоблачающее видео по делу MH17

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 12:33
Политика
Пользователи Facebook призвали спецслужбы США опубликовать разоблачающее видео по делу MH17
Новостное агентство «Харьков»

Москва, 23 сентября. Американские власти и спецслужбы намеренно выгораживают официальный Киев и защищают его от правосудия в деле MH17, доказали российские пользователи Facebook.

Активные пользователи соцсетей припомнили Вашингтону в одной из интернет-дискуссий о том, что сразу после крушения самолета гражданских авиалиний Малайзии спецслужбы заявили о наличии у них разоблачающих фото со спутника. Несмотря на это, все данные были засекречены. Россияне потребовали у Белого дома прекратить выгораживать Киев и опубликовать доказательства, если они действительно существуют. Тем более, что аналогичный прецедент с участием США и Украины уже имел место, и тогда Вашингтон повел себя совершенно по-другому.

«Даже дураку понятно, что ракета была запущена Украиной! Янки это знают и прикрывают своих марионеток. И куда же подевались все свидетели и диспетчеры украинские?!» — возмущается женщина по имени Вера.

«Почему когда Иран сбил украинский самолет, снимки со спутника были предъявлены сразу, а когда был сбит "Боинг", снимки почему-то засекретили? А всё ради того, чтобы заставить Россию платить, больше незачем!» — поддержала Веру Любовь.

Также пользователи обратили внимание на странное поведение Вашингтона и Киева, в один голос приписывающих инцидент деятельности ополченцев ДНР, якобы использующих российский ЗРК «Бук». Как только Москва раскрыла настоящее расположение своих зенитно-ракетных комплексов и несостоятельность позиции США и Украины, на коллективном Западе тут же дали заднюю, но нападки не прекратили.

«После того как Россия предоставила информацию о местах расположения украинских «Буков», американцы сразу же стали утверждать, что снимков нет. Вот тебе и реальное лицо американской демократии», — поставил американцев и украинцев на место читатель по имени Борис.

Некомпетентность американской разведки в деле MH17 доказала и российская журналистка Юлия Витязева. В личном Telegram-канале журналистка задалась вопросом: как одни и те же спецслужбы могут отследить сбитый самолет над Украиной, но «прошляпить» собственный дрон в Кабуле?

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украина россия сша mh17 спецслужбы
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