Герасимов прибыл в ЦВО для наблюдения за учениями «Мирная миссия — 2021»

Оренбург, 23 сентября. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) для наблюдения за учениями стран ШОС «Мирная миссия — 2021».

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что Герасимов вместе с главами генеральных штабов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет следить за активной фазой стартовавших 20 сентября военных маневров.

По имеющейся информации, в учениях на полигоне Донгуз в Оренбургской области принимают участие порядка 5,5 тысячи человек, задействованы более 1,2 тысячи единиц вооружения и техники.

Ранее сообщалось, что в ходе маневров «Мирная миссия — 2021» экипажи истребителей ВКС РФ совместно с ВВС Казахстана отработали бомбовые удары по расположениям условного противника. Действия авиации поддержали артиллерийские расчеты.