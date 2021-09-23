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Критик Соседов: Пугачева получает пенсию выше 50 тысяч рублей

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 12:29
Шоу-бизнес
Критик Соседов: Пугачева получает пенсию выше 50 тысяч рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 23 сентября. Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева получает пенсию в размере более 50 тысяч рублей.

По его словам, у артистки достаточно прибавок за звания. Примадонна имеет звание Народной артистки СССР, и за это ей полагается 30 тысяч рублей, напомнил эксперт. По его словам, Лолита Милявская, рассказывая о пенсии певицы, приуменьшила размер социальных выплат Пугачевой.

«30 тысяч ей начисляют за звание Народной артистки СССР и еще 23 тысячи за прочие заслуги. Где-то 53 тысячи рублей получает Алла Пугачева в месяц от государства», — сказал Соседов в интервью Teleprogramma.pro.

Критик придерживается позиции, что артисты не должны получать такую большую пенсию. Он напомнил, что у звезд есть гонорары, и они могут копить деньги. По его мнению, пенсии у людей, независимо от того артисты они или нет, должны быть более-менее одинаковыми.

Сергей Соседов привел в пример свою мать, которая работала на предприятии несколько лет и является ветераном труда. При этом ее пенсия составляет 23 тысячи рублей.

Лолита Милявская рассказала о своей пенсии, отметив, что исполнительница хита «Позови меня с собой» получает в два раза больше. По ее словам, выплата Примадонны равняется 46 тысячам рублей.

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