Критик Соседов: Пугачева получает пенсию выше 50 тысяч рублей

Москва, 23 сентября. Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева получает пенсию в размере более 50 тысяч рублей.

По его словам, у артистки достаточно прибавок за звания. Примадонна имеет звание Народной артистки СССР, и за это ей полагается 30 тысяч рублей, напомнил эксперт. По его словам, Лолита Милявская, рассказывая о пенсии певицы, приуменьшила размер социальных выплат Пугачевой.

«30 тысяч ей начисляют за звание Народной артистки СССР и еще 23 тысячи за прочие заслуги. Где-то 53 тысячи рублей получает Алла Пугачева в месяц от государства», — сказал Соседов в интервью Teleprogramma.pro.

Критик придерживается позиции, что артисты не должны получать такую большую пенсию. Он напомнил, что у звезд есть гонорары, и они могут копить деньги. По его мнению, пенсии у людей, независимо от того артисты они или нет, должны быть более-менее одинаковыми.

Сергей Соседов привел в пример свою мать, которая работала на предприятии несколько лет и является ветераном труда. При этом ее пенсия составляет 23 тысячи рублей.

Лолита Милявская рассказала о своей пенсии, отметив, что исполнительница хита «Позови меня с собой» получает в два раза больше. По ее словам, выплата Примадонны равняется 46 тысячам рублей.