«Нафтогаз»: польская PGNiG может помешать скорому запуску «Северного потока — 2»

Киев, 23 сентября. После получения польской компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации «СП-2» шансы на скорый запуск проекта невысокие, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Нефтегазовая компания Польши сообщила, что получила право участвовать в процессе сертификации российского трубопровода. PGNiG намерена доказать, что Nord Stream 2 AG не подходит в качестве независимого оператора. Кроме того, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий убежден, что строительство «Северного потока — 2» якобы связано с ростом цен на газ.

«После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег <…> в процесс рассмотрения заявки оператора "Северного потока — 2" на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», — отметил Витренко на своей странице в Facebook.

Депутат от немецкой партии «Зеленые» Райнхард Бютикофер также посоветовал не радоваться преждевременно введению «СП-2» в строй. Процесс сертификации может затянуться на многие месяцы. Если выяснится несоответствие европейскому праву, проект превратится в «инвестиционные руины», цитирует его INFOX.

Между тем политолог Александр Рар заявил, что ФРГ не в состоянии остановить запуск «СП-2» вне зависимости от результатов выборов в бундестаг.