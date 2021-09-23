Кабмин одобрил законопроект о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума

Москва, 23 сентября. Правительство РФ одобрило проект закона об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Соответствующие изменения вступят в силу с 2022 года. Таким образом, МРОТ установят на уровне выше 13,6 тысячи рублей. Благодаря этой инициативе вырастет заработная плата почти 3 млн человек, добавили в кабинете министров.

Президент России Владимир Путин еще в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. Так, с 2021 года они рассчитываются из медианного дохода, а не из стоимости потребительской корзины.

Кроме того, кабмин с 2022 года анонсировал ввод нового порядка предоставления социальных выплат для граждан. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что начисление денежных средств будет осуществляться в автоматическом режиме.