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Кабмин одобрил законопроект о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума
Экономика
Кабмин одобрил законопроект о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 сентября. Правительство РФ одобрило проект закона об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Соответствующие изменения вступят в силу с 2022 года. Таким образом, МРОТ установят на уровне выше 13,6 тысячи рублей. Благодаря этой инициативе вырастет заработная плата почти 3 млн человек, добавили в кабинете министров.

Президент России Владимир Путин еще в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. Так, с 2021 года они рассчитываются из медианного дохода, а не из стоимости потребительской корзины.

Кроме того, кабмин с 2022 года анонсировал ввод нового порядка предоставления социальных выплат для граждан. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что начисление денежных средств будет осуществляться в автоматическом режиме.

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кабмин прожиточный минимум мрот
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