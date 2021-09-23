Bild: ВМС Германии попали в скандал из-за российского оборудования на немецких кораблях

Берлин, 23 сентября. Бундесвер более 15 лет использовал произведенное российской компанией оборудование для оснащения немецких военных судов, сообщает Bild.

Речь идет о компании Transas, которая была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году. Предприятие известно и в гражданском, и в военном сегментах рынка. В 2018 году компанию выкупила финская фирма Wartsila. Тем не менее Transas не оборвала связи с Москвой. В частности, именно она разрабатывает ударные беспилотники для российской армии. На этом фоне Военно-морские силы Германии попали в серьезный скандал, приводит «ПолитРоссия» материал немецкого издания.

«Недавнее расследование показало, что немецкие военные корабли оснащены навигационными устройствами, которые были разработаны российской компанией. Шифрование данных в этих устройствах не соответствует военному стандарту», — говорится в публикации.

Как выяснилось, еще в 2005 году около сотни немецких военных кораблей оснастили новым навигационным оборудованием от компании Transas. В частности, системы стоят на нескольких современных субмаринах ВМС Германии. Теперь же военные опасаются перехвата данных с немецких кораблей иностранными разведками.

Ранее стало известно, что Россия испытывает подводные беспилотники для слежения за субмаринами. На этом фоне в издании Infox раскрыли, почему на Западе так боятся ВМФ РФ.