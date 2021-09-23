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Олимпийский чемпион по борьбе Билял Махов дисквалифицирован за допинг

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 12:24
Спорт
Олимпийский чемпион по борьбе Билял Махов дисквалифицирован за допинг
Global Look Press  /  Alexander Chernykh/Russian Look

Москва, 23 сентября. Российский олимпийский чемпион по борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг.

Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщила о нарушении правил со стороны спортсмена. Отсчет дисквалификации начался с 27 января 2021 года.

Махов принимал участие в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг на Олимпийских играх в Лондоне. Тогда он занял третье место и взял бронзовую медаль, уступив представителю Грузии Давиту Модзманашвили. Участник другого полуфинала Артур Таймазов из Узбекистана победил иранца Комейла Гасеми, а в финале Таймазов показал свое преимущество над Модзманашвили. В 2019 году финалисты были лишены медалей, так как повторная проверка выявила наличие допинга в их крови.

Ранее известный комментатор, телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев в беседе с ФАН призвал российских спортсменов отказаться от допинга, чтобы избежать неприятных последствий в профессиональной карьере.

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допинг дисквалификация махов
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