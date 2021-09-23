Гражданство ― это правовая связь человека с его страной, и по российскому законодательству лишить гражданства Российской Федерации невозможно. Принцип недопустимости лишения гражданства действует в отношении всех российских граждан, получивших этот статус по праву рождения.

Однако для людей, которые вступили в гражданство РФ в результате установленной процедуры, действуют иные правила. Приобретенный статус можно утратить, если человек нарушает закон. В каких случаях это может произойти? И каковы основания для лишения российского гражданства? Об этом журналисту ФАН рассказала юрист Юлия Холодионова.

Из личного архива Юлии Холодионовой /

Могут ли лишить гражданства гражданина РФ

Вопросы получения и прекращения статуса гражданина определены законодательством. Законом «О гражданстве РФ» закреплена процедура присвоения этого статуса и нормы, согласно которым принятое ранее решение может быть отменено.

«Термин «лишение гражданства» ― понятие скорее просторечное, ― уточняет юрист Юлия Холодионова. ― Законом оно не предусмотрено. В законодательстве есть тождественное понятие «отмена решения о приеме в гражданство». Оно применяется при четко определенных обстоятельствах».

Федеральное агентство новостей /

В каких случаях возможно лишение гражданства РФ

Законом предусмотрены две ситуации, которые могут стать основанием для отмены принятого ранее решения.

Предоставление подложных документов.

Законодательством четко определены требования, которым должны соответствовать люди, обращающиеся в миграционные органы для получения статуса гражданина. По закону претендент должен непрерывно проживать на территории России в течение пяти лет с момента получения вида на жительства. Обязан соблюдать законы и Конституцию страны, должен обладать законными источниками заработка и владеть русским языком.

Для некоторых категорий претендентов установлен упрощенный порядок. Он действует, например, в отношении людей, обладающих особыми достижениями в сферах культуры и науки, которые представляют ценность для нашей страны. Он же применяется в отношении беженцев из других стран или людей, которые обращаются за предоставлением политического убежища.

Упрощенный порядок введен для жителей бывшего Советского Союза, а также людей, которые состоят в браке с гражданином России или чьи совершеннолетние дети обладают этим статусом. Он же применяется в отношении жителей Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии: граждане этих стран, которые хотят жить и работать в России, могут обратиться за получением статуса по упрощенной процедуре.

Однако, несмотря на возможность избежать пятилетнего ожидания и следовать упрощенной процедуре, претендент должен соблюдать ряд требований. Законом запрещено наделять статусом людей, которые:

представляют угрозу безопасности страны;

участвовали или принимают участие в вооруженных конфликтах, выступая на стороне противника российских миротворческих сил или вооруженных сил России;

публично призывают к изменению конституционного строя;

предпринимали попытки совершения экстремистских действий;

выдворялись за пределы России по причине совершения преступления или признаны нежелательными лицами для пребывания на территории страны;

обладают непогашенной судимостью за преступления.

В этих случаях претенденту откажут в присвоении гражданства. А если решение уже принято, но будет установлено, что человек использовал подложные документы, чтобы подтвердить свой статус, законность пребывания на территории страны или скрыть свою личность, оно будет отменено.

«К сожалению, нередки ситуации, когда лица используют подложные документы, — комментирует юрист Юлия Холодионова. — Факт подложности может быть выявлен органами миграционной службы. Недостоверность представленной информации — это нарушение миграционного законодательства и повод для принятия решения об «аннулировании» гражданства».

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Отказ от принесения присяги

По закону каждый человек, который приобретает гражданство России, обязан принести присягу. Ее произносят после принятия решения о предоставлении статуса и в присутствии полномочной комиссии. Если человек отказывается принести присягу, это также служит основанием для отмены принятого ранее решения.

Процедура лишения гражданства ― нормы закона

При использовании подложных документов дело передают на рассмотрение в суд. Подложность устанавливается в судебном порядке, и если факт будет подтвержден, решение о присвоении статуса аннулируют.

Другой причиной для отмены решения становится установление судом фактов совершения преступлений. Если человек участвовал или готовился к совершению преступления, а также выступал с призывами к терроризму в социальных сетях или на интернет-форумах, это служит веским основанием для аннулирования приобретенного гражданства РФ.

«Решение суда об аннулировании гражданства не распространяется на близких родственников, — уточняет юрист Юлия Холодионова. — Если факт предоставления подложных документов или призыва к терроризму подтвержден в отношении отца, его дети и супруга, оформившие статус в установленном порядке, не будут лишены гражданства».

В случае несогласия с решением суда оспорить его также можно лишь в судебном порядке. Для этого придется собрать доказательства и в суде подтвердить достоверность документов, предоставленных на рассмотрение миграционной службы. Если сделать это не получится, территорию России придется покинуть. Законом отведены три месяца на добровольный отъезд, после чего в отношении нарушителя применяется процедура принудительной депортации.