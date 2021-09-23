«ФАН повсюду»: что известно об убийстве президента Гаити

Политический кризис в Гаити набирает обороты. На прошлой неделе в причастности к убийству бывшего президента Жовенеля Моиза был обвинен премьер-министр Ариэль Анри. Вакуум власти в республике усугубляется природными катаклизмами, произошедшими в конце августа. Вслед за землетрясением, унесшим жизни более двух тысяч человек, на Гаити обрушился тропический шторм «Грейс». При этом в стране продолжаются столкновения между криминальными бандами, которые пытаются отвоевать районы столицы Порт-о-Пренса и подчинить себе другие группировки.

Из-за чего и когда начался политический кризис в Гаити? К чему он привел страну сейчас и что нового стало известно об убийстве Жовенеля Моиза? Об этом и многом другом беседуем с шеф-редактором международной редакции ФАН Валентином Меликовым.

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В выпуске:

Почему генеральный комиссар обвинил премьер-министр Ариэля Анри в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза?

Какой обычай вуду соблюли убийцы?

Что необычного в заявлении жены Моиза, которое она якобы сделала, находясь уже в США?

Почему общественные движения в Гаити требуют отсрочить проведение выборов на два года?

Что сделал премьер-министр Ариэль Анри после того, как его обвинили в причастности к убийству Моиза?

Масштабы коррупции в Гаити и ее последствия.

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