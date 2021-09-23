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Читатели издания Spiegel потребовали исключения Польши из состава ЕС
Политика
Читатели издания Spiegel потребовали исключения Польши из состава ЕС
pixabay.com

Берлин, 23 сентября. Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали позицию Польши в споре с Евросоюзом и потребовали исключения страны из состава международного объединения.

Немцы резко отреагировали на дипломатический скандал, который развязался между Варшавой и Брюсселем из-за спора о верховенстве национального права. Жители Германии потребовали, чтобы Польша вышла из состава объединения.

«Если поляки не хотят соблюдать правила ЕС, то пусть уходят. Другой возможности нет, если ЕС не хочет развалиться сам по себе», — написал интернет-пользователь Tardispilot.

По его словам, Варшава получает в качестве финансовой поддержки от Евросоюза по 12 млрд евро в год. Поэтому ЕС занимает более выгодное положение в переговорах, отметил комментатор.

«Бывшее государство Лёлика и Болека другого языка не понимает. Поэтому никаких ему субсидий, тем более финансовой помощи в связи с пандемией», — согласился с соотечественником пользователь Amtsbonus.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда перепутал американского коллегу Джо Байдена с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Критикуя «прохладные» отношения Варшавы и Вашингтона, польский лидер допустил ошибку.

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