Российский посол Нечаев выступил за сотрудничество с новым немецким правительством

Берлин, 23 сентября. Россия готова к работе с новым немецким правительством, которое сформируется после выборов в ФРГ 26 сентября, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

РФ уважительно относится к выбору немецкого народа, подчеркнул он. Сергей Нечаев дал интервью РИА Новости. Москва ожидает, что со стороны Берлина не последует санкций, ультиматумов и любых спекуляций, подчеркнул посол.

«Выступаем за сотрудничество с Германией, как естественным соседом на континенте, на основе взаимного уважения, равноправия, прагматизма, поиска баланса интересов», — добавил он.

Ранее немецкий политик Урс Ункауф допустил пересмотр договоренностей между Москвой и Берлином после выборов. Изменения могут появиться в случае прихода к власти «Зеленых». В такой ситуации могут возникнуть сложности с поставками природного газа в Германию, рассказал Урс Ункауф.