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Боевые испытания «реанимированного» украинского танка Т-72МП попали на видео
Армия
Боевые испытания «реанимированного» украинского танка Т-72МП попали на видео
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Киев, 23 сентября. Украинские специалисты решили реанимировать проект танка Т-72МП, который был разработан в Харькове в 90-х годах. В Сети опубликовали видео с испытаний этой боевой машины.

После распада СССР Украине досталось большое количество Т-72. В 90-х годах Харьковским конструкторским бюро была произведена их модернизация, после чего появился проект танка Т-72МП. Для этих целей Киев подписал договор с французскими специалистами. Париж предоставил для улучшения бронемашины систему управления огнем SАVAN 15. Также машина получила панорамный стабилизированный в двух плоскостях прицел VS580. Вооружение оставили старым — 125-мм пушка и 7,62-мм спаренный пулемет.

Однако тогда заказчиков на Т-72МП так и не нашлось. Единственный экземпляр танка простоял все это время в отстойнике участка полигонных испытаний опытного цеха 190 Харьковского КБМ. Сейчас украинские военные решили «реанимировать» боевую машину, но пока неизвестно в каких целях.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец посчитал блефом слова об эффективности нового украинского танка «Нота», пишет телеканал «360». Кроме этого, недавно Украина представила беспилотную разведывательную систему PD-2 с дроном-камикадзе.

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украина военные учения Т-72МП
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