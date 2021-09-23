В МВД Украины не считают инсценировкой стрельбу по машине помощника Зеленского

Киев, 23 сентября. Стрельба по машине помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира не являлась инсценировкой и не была снайперской.

Соответствующее заявление сделал глава департамента коммуникаций МВД страны Артем Шевченко. Он отметил, что представители правоохранительных органов на месте преступления нашли два десятка отстрелянных гильз калибра 7,62 на 39 мм, которые нечасто встретишь в стране. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Ведь гильзы в нем — производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты… Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — подчеркнул Шевченко.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что покушение на помощника Зеленского является сигналом для президента страны. Он уверен, что в Киеве началась конкурентная борьба.