Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 13:04
13:00
Происшествия
В МЧС подтвердили гибель экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
13:00
Спорт
Гонщик Мазепин выступит в Сочи в шлеме с именами призеров Олимпиады и Паралимпиады
13:00
Видео
Уличные художники со всего мира преображают фасады зданий в Самаре
12:56
Политика
Песков счел преждевременным обсуждать планы США об ужесточении санкций против России
12:55
Политика
Очное участие Путина в саммите G20 будет зависеть от ситуации с коронавирусом
12:55
Общество
Ученые из Арктического университета Норвегии выяснили, что боль зависит от погоды
12:55
Политика
Дмитрий Песков заявил об отсутствии понимания повестки в вопросе встречи Путина с Зеленским
12:54
Общество
Причин всего две: юрист объяснила, в каких случаях могут лишить гражданства России
12:53
Общество
Песков заявил, что самоизоляция не привела к снижению рабочей активности Путина
12:53
Происшествия
Арестованный по делу об отравлении арбузом в Москве обжаловал меру пресечения
Все новости

В МВД Украины не считают инсценировкой стрельбу по машине помощника Зеленского
Политика
В МВД Украины не считают инсценировкой стрельбу по машине помощника Зеленского
Prt Scr youtube.com  /  Dsnews

Киев, 23 сентября. Стрельба по машине помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира не являлась инсценировкой и не была снайперской.

Соответствующее заявление сделал глава департамента коммуникаций МВД страны Артем Шевченко. Он отметил, что представители правоохранительных органов на месте преступления нашли два десятка отстрелянных гильз калибра 7,62 на 39 мм, которые нечасто встретишь в стране. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Ведь гильзы в нем — производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты… Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — подчеркнул Шевченко.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что покушение на помощника Зеленского является сигналом для президента страны. Он уверен, что в Киеве началась конкурентная борьба.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В МВД Украины не считают инсценировкой стрельбу по машине помощника Зеленского
украина зеленский шевченко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru