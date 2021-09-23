Военачальники стран ШОС договорились о координации действий по Афганистану

Оренбург, 23 сентября. Страны ШОС будут координировать действия своих армий для предотвращения угроз из Афганистана, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Начальники генеральных штабов армий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достигли договоренности о совместной работе для противостояния опасности по афганскому направлению. Переговоры прошли на фоне маневров «Мирная миссия — 2021». По словам Герасимова, основными угрозами со стороны Афганистана является вероятность экспорта террористической активности, усугубление гуманитарной ситуации, увеличение трафика наркотических веществ.

Военнослужащие стран ШОС ранее приступили к активной фазе учений «Мирная миссия — 2021». Маневры проходят на полигоне Донгуз под Оренбургом. Пилоты ВКС РФ совместно с летчиками ВВС Казахстана уже отработали нанесение бомбовых ударов по наземным объектам условного противника. Тренировки являются антитеррористическими, бойцы различных армий обмениваются опытом друг с другом.