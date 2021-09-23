Любовница Бельмондо выпустила книгу, в которой описала подробности их романа

Париж, 23 сентября. Экс-возлюбленная покойного актера Жан-Поля Бельмондо после его смерти выпустила книгу, где описала в подробностях их роман с интимными сценами.

С момента смерти французского актера прошло всего две недели, однако его любовница Марии Карлос Сотомайор уже успела написать и выпустить книгу в его память. С актером женщина познакомилась, когда ей было всего 19 лет. Бельмондо был намного старше нее, однако это не помешало их роману просуществовать почти семь лет. Это позволило Сотомайор попробовать себя в роли актрисы в тех же фильмах, где играл ее любовник, однако после расставания она предпочла развиваться как музыкант.

После смерти именитой звезды кинолент женщина ошарашила всю родню покойного мэтра, выпустив книгу, где подробно описала их роман со всеми интимными деталями.

«Семья Бельмондо шокирована выходкой мадам Сотомайор. Родные великого актера потрясены тем, что написано в книге. И удивлены, что ее издали спустя всего лишь две недели после его смерти. Это неприлично», – выразил свое мнение адвокат семьи и ближайший друг Жан-Поля Бельмондо Мишель Годест.

Церемония прощания с именитым актером состоялась 9 сентября в Почетном дворе исторического Дома инвалидов в Париже. Ее возглавлял сам глава Франции Эммануэль Макрон, выступивший с речью.