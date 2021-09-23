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Евросоюз хочет иметь возможность размещать войска независимо от США и НАТО

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 11:59
Политика
Евросоюз хочет иметь возможность размещать войска независимо от США и НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 23 сентября. Евросоюз должен иметь возможность действовать независимо от США и НАТО в вопросах размещения войск.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у организации должна быть возможность действовать самостоятельно в тех ситуациях, где невозможно вмешательство американцев и Североатлантического альянса.

«У нас должна быть возможность размещения войск в той же манере, в которой это делают американцы», — сообщил он в интервью СМИ.

Он также подчеркнул, что усиление Европы не должно беспокоить НАТО. По его словам, военные возможности ЕС станут дополнением для Альянса, а не альтернативой ему.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз должен воздержаться от конфликтов с РФ. Он охарактеризовал диалог с Москвой как сложный и напомнил, что Россия и ЕС — соседи.

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