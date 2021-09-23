Провокация оппонентов: Онищенко рассказал о мотивах освиставших Ангелу Меркель немцев

Благодаря поддержке Ангелы Меркель в кресло нового канцлера Германии можно провести хоть обезьяну. Таким мнением поделился в беседе с ФАН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Собеседник прокомментировал новость о том, что на, возможно, последнем выступлении Ангелы Меркель в качестве канцлера Германии на предвыборном митинге присутствующие ее освистали.

«Мало ли какое настроение было у немцев. Одного и того же лидера они видят почти двадцать лет. Причем это лидер, который не преподносит ребусы, а спокойно и уверенно работает. Такое обычно приедается. Им нужен какой-нибудь эпатаж и так далее. Важно помнить, у них сейчас идет предвыборная кампания. Такого рода выпады следовало бы ожидать по той простой причине, что ее оппоненты хотят прийти к власти. Этот инцидент следует расценивать еще и как мотивированную, подготовленную провокацию», — сообщил специалист.

Геннадий Онищенко также отметил, что шансы на победу Армина Лашета на предстоящих выборах нового канцлера довольно высоки именно благодаря Ангеле Меркель.

«В любом случае она сделала огромный вклад в германскую политику, современную историю Германии. На ее плечах можно и обезьяну провести», — сообщил собеседник ФАН.

bundeskanzlerin.de / Пресс-служба канцлера ФРГ

В завершение он поделился своим мнением относительно одной из политических сил Германии.

«Зеленые» там — это другая тема. Они проект Соединенных Штатов Америки. Там [Анналена Бербок] абсолютно бездарная. Наглая, как танк. Других там не бывает. Они не сыграют положительную роль в том числе и в отношениях наших стран», — высказал свою точку зрения Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил итоги 20-летнего пребывания американских войск в Афганистане. По его словам, действия США в этой стране представляют собой мировой теракт.