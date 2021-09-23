Ежегодно последняя полная неделя сентября проходит под эгидой глобальной инициативы — Недели глухих. Она посвящена проблемам людей, лишенных слуха: обсуждению их возможностей, устойчивой социализации и соблюдению прав. Оканчивается неделя торжественным днем, который объединяет людей с ограниченными возможностями слуха из более 130 стран. В нынешнем году Международный день глухих приходится на 26 сентября.
Как пройдет праздник? Как к нему присоединиться? И как отмечают его в России и мире? Об особенностях празднования читайте в обзоре ФАН.
Как появился Международный день глухих
Глобальное сообщество, объединяющее людей, страдающих частичной или полной потерей слуха, было создано в 1951 году. В нынешнем году представители WFD из 132 стран отмечают 70-летие движения. Его значимость — неоспорима: благодаря объединению люди, страдающие недугом, имеют возможность не ограничивать себя в общении, несмотря на сложности, которые испытывают ежедневно.
Чтобы привлечь внимание к их правам и проблемам, в 1958 году впервые был проведен Международный день глухих. Его провели в виде торжественного приема, заложив традиции празднования на десятилетия. В дальнейшем в этот день проводились конференции по вопросам:
- разрушения границ для общения;
- обеспечения доступа к культурным ценностям;
- создания возможностей для получения качественного образования.
Традиционно участники организации собираются вместе, чтобы обсудить проблемы и поговорить о планах. В городах, где представлены отделения WFD, проводят торжественные мероприятия, встречи, концерты.
Традиции празднования Дня глухих
Ежегодно участники WFD выбирают слоган, который раскрывает идею торжественного дня. В 2021 году слоганом стала фраза «Празднование процветания сообществ глухих». В официальном заявлении WFD отмечается, что в течение десятилетий сообщества расширялись, теперь же пришло время для их процветания на национальном и международном уровнях. Процветанием представители организации считают:
- бережное отношение к истории сообществ глухих в странах мира;
- формирование условий в обществе для устойчивого лидерства и продвижения прав людей с ограничениями слуха;
- развитие языка жестов, его внедрение в сферы образования и культуры;
- развитие возможностей для свободного общения не только между собой, но и людьми без физических ограничений;
- поддержку собственной культуры — языковой и культурной самобытности;
- защиту прав людей в период общемирового кризиса.
Этим идеям посвящен каждый из дней Международной недели глухих. А по ее завершении будут проведены несколько вебинаров, в которых смогут принять участие жители всех стран в режиме онлайн. В ходе интернет-мероприятий планируются обсуждение проблем развития языка жестов и концертные программы.
Международный день глухих 26 сентября в России
В нашей стране интересы людей с ограничениями слуха представляет Всероссийское общество глухих. Оно было основано в 1926 году, а к настоящему времени превратилось в масштабную общенациональную организацию, объединяющую более 100 тысяч человек в различных регионах России.
С 2006 года организация принимает участие в работе Специального комитета ООН по защите прав и достоинства инвалидов. А в 2016 году впервые членом комитета ООН по правам инвалидов избран представитель России — президент ВОГ Валерий Рухледев.
При поддержке ВОГ для россиян с проблемами слуха внедряются программы:
- трудоустройства;
- развития спорта и культуры;
- увеличения количества телепрограмм с субтитрами;
- издание специализированных СМИ и с недавних пор — развитие соцсетей.
В этом году накануне Международного дня глухих будут подведены итоги просветительского марафона «Погоня за знаниями» для молодежи от 14 до 18 лет. А всего через неделю в Москве начнутся торжественные мероприятия, посвященные 95-летию организации. В программе: выставки художников, открытие кинофестиваля «Мир сквозь тишину» и гала-концерт, который завершит празднование в Государственном Кремлевском Дворце.