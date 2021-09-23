Ежегодно последняя полная неделя сентября проходит под эгидой глобальной инициативы — Недели глухих. Она посвящена проблемам людей, лишенных слуха: обсуждению их возможностей, устойчивой социализации и соблюдению прав. Оканчивается неделя торжественным днем, который объединяет людей с ограниченными возможностями слуха из более 130 стран. В нынешнем году Международный день глухих приходится на 26 сентября.

Как пройдет праздник? Как к нему присоединиться? И как отмечают его в России и мире? Об особенностях празднования читайте в обзоре ФАН.

Как появился Международный день глухих

Глобальное сообщество, объединяющее людей, страдающих частичной или полной потерей слуха, было создано в 1951 году. В нынешнем году представители WFD из 132 стран отмечают 70-летие движения. Его значимость — неоспорима: благодаря объединению люди, страдающие недугом, имеют возможность не ограничивать себя в общении, несмотря на сложности, которые испытывают ежедневно.

Чтобы привлечь внимание к их правам и проблемам, в 1958 году впервые был проведен Международный день глухих. Его провели в виде торжественного приема, заложив традиции празднования на десятилетия. В дальнейшем в этот день проводились конференции по вопросам:

разрушения границ для общения;

обеспечения доступа к культурным ценностям;

создания возможностей для получения качественного образования.

Традиционно участники организации собираются вместе, чтобы обсудить проблемы и поговорить о планах. В городах, где представлены отделения WFD, проводят торжественные мероприятия, встречи, концерты.

Федеральное агентство новостей /

Традиции празднования Дня глухих

Ежегодно участники WFD выбирают слоган, который раскрывает идею торжественного дня. В 2021 году слоганом стала фраза «Празднование процветания сообществ глухих». В официальном заявлении WFD отмечается, что в течение десятилетий сообщества расширялись, теперь же пришло время для их процветания на национальном и международном уровнях. Процветанием представители организации считают:

бережное отношение к истории сообществ глухих в странах мира;

формирование условий в обществе для устойчивого лидерства и продвижения прав людей с ограничениями слуха;

развитие языка жестов, его внедрение в сферы образования и культуры;

развитие возможностей для свободного общения не только между собой, но и людьми без физических ограничений;

поддержку собственной культуры — языковой и культурной самобытности;

защиту прав людей в период общемирового кризиса.

Этим идеям посвящен каждый из дней Международной недели глухих. А по ее завершении будут проведены несколько вебинаров, в которых смогут принять участие жители всех стран в режиме онлайн. В ходе интернет-мероприятий планируются обсуждение проблем развития языка жестов и концертные программы.

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Международный день глухих 26 сентября в России

В нашей стране интересы людей с ограничениями слуха представляет Всероссийское общество глухих. Оно было основано в 1926 году, а к настоящему времени превратилось в масштабную общенациональную организацию, объединяющую более 100 тысяч человек в различных регионах России.

С 2006 года организация принимает участие в работе Специального комитета ООН по защите прав и достоинства инвалидов. А в 2016 году впервые членом комитета ООН по правам инвалидов избран представитель России — президент ВОГ Валерий Рухледев.

При поддержке ВОГ для россиян с проблемами слуха внедряются программы:

трудоустройства;

развития спорта и культуры;

увеличения количества телепрограмм с субтитрами;

издание специализированных СМИ и с недавних пор — развитие соцсетей.

В этом году накануне Международного дня глухих будут подведены итоги просветительского марафона «Погоня за знаниями» для молодежи от 14 до 18 лет. А всего через неделю в Москве начнутся торжественные мероприятия, посвященные 95-летию организации. В программе: выставки художников, открытие кинофестиваля «Мир сквозь тишину» и гала-концерт, который завершит празднование в Государственном Кремлевском Дворце.