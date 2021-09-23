Карета скорой помощи попала в жесткое ДТП на Ореховом бульваре в Москве

Москва, 23 сентября. Сотрудники столичной Госавтоинспекции рассказали ФАН, что на пересечении улицы Генерала Белова и Орехового бульвара произошло столкновение скорой и кроссовера.

«По предварительным данным, автомобиль скорой помощи двигался на запрещающий сигнал светофора по Ореховому бульвару. Второй автомобиль следовал со стороны улицы Генерала Белова. Столкновение произошло на перекрестке», — сообщили в ГИБДД по Москве.

Известно, что в результате ДТП медицинский автомобиль опрокинулся. Пострадала 16-летняя девочка-пациент, которую с диагнозом «ушиб живота» госпитализировали больницу. Медики осматривают водителя иномарки.

Сотрудники ДПС организовали на перекрестке регулировочно-распорядительные действия и выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее легковая Toyota столкнулась с большегрузом MAN на трассе А-290 Темрюк — Краснодар. В результате происшествия смертельные травмы получили четыре человека.