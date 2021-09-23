Кабмин РФ не поддержал идею индексации пенсий работающим россиянам

Москва, 23 сентября. Правительство России выдало отрицательное заключение по законопроекту о полноценной индексации пенсий работающим гражданами.

Документ, датированный 22 сентября, оказался в распоряжении «Интерфакса». В нем указано решение кабинета министров, обусловленное дополнительными расходами из бюджета на реализацию инициативы. При этом авторы предложения в финансово-экономическом обосновании к закону не указали источники финансирования.

Пенсионный фонд России ранее объяснил, что перерасчет и повышение выплат в связи с достижением 80 лет, увольнением с работы или стажем на севере не связано с фиксированными датами в течение года. В таких случаях начисление осуществляется в автоматическом режиме.