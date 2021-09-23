Первый кадр с Беном Аффлеком из нового фильма Джорджа Клуни опубликован в Сети

Лос-Анджелес, 23 сентября. Первый кадр из нового фильма оскароносного актера Джорджа Клуни The Tender Bar появился в Сети. На нем присутствуют актеры Бен Аффлек и Тай Шеридан.

В основу картины легли мемуары американского писателя Джона Морингера. По сюжету молодой человек, воспитанный матерью-одиночкой, пытается найти замену отцу. Юноша приходит в бар, где работает его родной дядя, и ищет среди гостей заведения близкую душу, которая будет для него родителем.

Первый кадр опубликовало иностранное издание Variety. На снимке можно увидеть исполнителей главных ролей — Аффлека и Шеридана. Они находятся по разные стороны барной стойки и что-то обсуждают.

Премьера фильма запланирована на 7 января 2022 года. Картина будет доступна на стриминговой платформе Amazon Prime Video.

Последние месяцы поклонники обсуждают личную жизнь Аффлека. Артист воссоединился с певицей Дженнифер Лопес, с которой расстался после бурного романа более 15 лет назад.