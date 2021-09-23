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Российские врачи зафиксировали коронавирус у 21 438 человек за сутки

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 11:48
Общество
Российские врачи зафиксировали коронавирус у 21 438 человек за сутки
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 23 сентября. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 21 438 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 8,5%. Зарегистрировано 820 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 16 567 пациентов.

Новые свойства белка коронавируса ранее обнаружили исследователи из университета им. Мечникова Минздрава России и Института биорегуляции и геронтологии. Результаты научной работы показали, что в шиповом белке патогена находятся органические вещества, идентичные человеческим. Это позволяет вирусу обходить иммунную систему.

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россия коронавирус оперштаб
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