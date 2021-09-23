Памфилова: доверие избирателей важнее санкций по «доносам стукачей»

Москва, 23 сентября. Персональные санкции, вводимые США, не должны никого волновать, ведь они вводятся по анонимным и безосновательным доносам, объяснила глава ЦИК Элла Памфилова.

Председатель Центризбиркома прокомментировала возможное введение Вашингтоном индивидуальных ограничений против нее в комментарии «Интерфаксу». Людей, по донесениям которых Белый дом принимает решение о введении санкций, Памфилова презирает и предпочитает сосредоточиться на работе с избирателями.

«Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более, когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан, наших избирателей», — заявила чиновница.

Ранее стало известно о введении Вашингтоном персональных ограничений в отношении 35 лиц из высших эшелонов власти РФ. По словам депутата Госдумы Антона Морозова, такая мера Белого дома не приведет ни к какому результату, но подаст дурной пример всему мировому сообществу.