Лавров обсудил с главой МИД Великобритании возвращение Ирана к переговорам по ядерной сделке

Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую рабочую встречу с великобританской коллегой Элизабет Трасс.

Дипломаты детально обсудили необходимость возвращения Ирана к переговорам по ядерной сделке. Вместе с тем стороны затронули тему Афганистана. Была высказана позиция о необходимости формирования движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) инклюзивного правительства.

Стоит отметить, что переговоры дипломатов прошли в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров запланировал около 25 встреч во время пребывания на мероприятии.

1 Организация запрещена на территории РФ.