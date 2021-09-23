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Лавров обсудил с главой МИД Великобритании возвращение Ирана к переговорам по ядерной сделке

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 11:44
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Великобритании возвращение Ирана к переговорам по ядерной сделке
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую рабочую встречу с великобританской коллегой Элизабет Трасс.

Дипломаты детально обсудили необходимость возвращения Ирана к переговорам по ядерной сделке. Вместе с тем стороны затронули тему Афганистана. Была высказана позиция о необходимости формирования движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) инклюзивного правительства.

Стоит отметить, что переговоры дипломатов прошли в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров запланировал около 25 встреч во время пребывания на мероприятии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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лавров иран трасс
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