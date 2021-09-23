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Путин заявил, что Россия не допустит повторения трагедии Второй мировой войны

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 11:38
Армия
Путин заявил, что Россия не допустит повторения трагедии Второй мировой войны
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 сентября. Трагедия Второй мировой войны не должна повториться. Москва приложит для этого все усилия, заявил президент России Владимир Путин.

В приветствии участникам конференции «Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда» глава государства подчеркнул, что долг россиян в том, чтобы помнить о великом подвиге предков и уроках прошлого, которые призывают к бдительности и борьбе с любыми проявлениями экстремизма и ксенофобии.

«Мы всегда будем чтить стойкость жителей осажденного, но непокоренного Ленинграда, делать все от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась», — констатировал Путин.

Президент выразил уверенность, что данная встреча будет способствовать столь благородной миссии. В этой связи он пожелал участникам конференции плодотворной работы.

Ранее Владимир Путин пообещал хранить память и правду о событиях Великой Отечественной войны. С таким заявлением он выступил на церемонии возложения цветов, приуроченной к 80-летию нападения нацистской Германии на Советский Союз.

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