Путин заявил, что Россия не допустит повторения трагедии Второй мировой войны

Москва, 23 сентября. Трагедия Второй мировой войны не должна повториться. Москва приложит для этого все усилия, заявил президент России Владимир Путин.

В приветствии участникам конференции «Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда» глава государства подчеркнул, что долг россиян в том, чтобы помнить о великом подвиге предков и уроках прошлого, которые призывают к бдительности и борьбе с любыми проявлениями экстремизма и ксенофобии.

«Мы всегда будем чтить стойкость жителей осажденного, но непокоренного Ленинграда, делать все от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась», — констатировал Путин.

Президент выразил уверенность, что данная встреча будет способствовать столь благородной миссии. В этой связи он пожелал участникам конференции плодотворной работы.

Ранее Владимир Путин пообещал хранить память и правду о событиях Великой Отечественной войны. С таким заявлением он выступил на церемонии возложения цветов, приуроченной к 80-летию нападения нацистской Германии на Советский Союз.