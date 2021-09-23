Зеленский потребовал перемен в ООН и сравнил ее с «супергероем на пенсии»

Киев, 23 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой Организации Объединенных Наций на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Выступая перед присутствующими, украинский лидер заявил, что Организация давно слышит критику в свой адрес, будто бы «она ничего не может».

«Сегодня ООН как супергерой на пенсии, который забыл, на что способен. Он считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром», — высказался Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что нужно «реанимировать» ООН, чтобы она вновь стала способной решать современные проблемы. Перемены стоит начать с устава, уверен Зеленский. Он напомнил, что ООН является не зданием, а собранием лидеров, поэтому критика идет именно в их адрес.

Во время речи Зеленский также попытался процитировать президента РФ Владимира Путина, однако неверно вспомнил условия выступления. По его словам, он процитировал высказывания российского лидера в Мюнхене в 2007 году. Однако цитата не имеет отношения к мюнхенской речи. Путин выступил с этими словами на ГА ООН шесть лет назад.