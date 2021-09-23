Грузинская семья живет в средневековой крепости

Древнее село-крепость Муцо находится высоко в горах на севере Грузии. Сотни лет назад здесь проживали десятки людей, но сегодня местность опустела. Единственная семья, которая осталась, открыла в крепости гостиницу.

Семья Даиаури — единственные, кто до сих пор не решились покинуть родную землю. В отрыве от крупных городов они живут здесь почти в средневековых условиях. Около трех лет назад Даиаури открыли в Муцо гостиницу, чтобы попытаться привлечь в село туристов.

«Я сама студентка Тбилисского государственного университета и думаю, что это будет примером для других, чтобы все возвращались в свой родной край», — рассказывает Мариам Даиаури.

Однако девушка признает, что кроме туристических целей местность мало чем может привлечь людей. Многие местные проводят здесь только лето, а на зиму уезжают в город.

«К сожалению, ни для женщин, ни для мужчин здесь нет идеальных условий для полноценной жизни, чтобы комфортно провести здесь целый год, хотя, я считаю, что ситуация не безнадежная», — поделилась Мариам Даиаури.

Эту горную крепость возвели сотни лет назад в качестве оборонительного сооружения, а люди расселились поблизости.

«Это было стратегическое место, местные боролись за эту землю, отражали вражеские нападки. В скалах строили укрепления, поэтому жили в крепостях», — сказал Алуда Даиаури.

Дома в этой крепости строились в три этажа, последний из которых использовался и как жилое помещение, и как наблюдательный пункт. Плотная застройка способствовала тому, чтобы было легче обороняться. Местные жители считали себя защитниками Грузии от соседей-чеченцев.

Сегодня неприступная жилая крепость Муцо, расположенная на высоте 1 800 метров, имеет большой туристический потенциал. Местные надеются, что наличие здесь гостиницы привлечет путешественников и не позволит селу остаться в прошлом на страницах учебников истории.