Путешествующие пенсионеры в России могут получить дополнительные 20 тысяч рублей

Москва, 23 сентября. Российские пенсионеры и инвалиды, купившие тур по стране, могут получить компенсацию за путевки до 20 тыс. рублей. Для этого необходимо пользоваться картой «Мир».

«Туристический кешбэк» начнут выплачивать с 2022 года. Кроме того, выплату планируется предоставлять и в рамках программ, по которым часть суммы за путешествие по России возмещается самим туристам и родителям детей, находящихся в оздоровительных лагерях.

При этом компенсация будет перечисляться на ту же карту «Мир», с которой был оплачен тур. Сумма зависит от стоимости поездки. В Совфеде считают, что данный проект будет способствовать боле частым поездкам пенсионеров. Однако эксперты в области туризма отмечают, что инфраструктура далеко не везде отвечает потребностям людей с инвалидностью.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее призвал россиян отказаться от отдыха в Турции. Так он отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отказавшегося признавать полуостров Крым частью РФ.

Минимальный размер оплаты труда в следующем году превысит 13,6 тысячи рублей. Благодаря этому заработная плата увеличится у почти 3 млн человек, приводит заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина «Север-Пресс».