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Российской делегации запретили перемещаться по Страсбургу в преддверии сессии ПАСЕ

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 11:27
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Политика
Российской делегации запретили перемещаться по Страсбургу в преддверии сессии ПАСЕ
coe.int  /  Council of Europe

Страсбург, 23 сентября. Российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил о запрете для делегации из РФ перемещаться по Страсбургу в свободном режиме.

Как рассказал Круглый, 27 сентября в Страсбурге откроется сессия ПАСЕ, куда прибыла российская делегация. Представители РФ получили предписание об «отсутствии прививок» и приезда из «красной зоны». Поэтому делегатам разрешили перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи, говорит он.

Турецким делегатам, прибывшим из «красной зоны», но привитым вакциной Pfizer, не было никаких ограничений. Аналогичная ситуация возникла с представителями Украины.

«Как-то это все выглядит не очень», — высказался Владимир Круглый.

По его мнению, это связано с тем, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V».

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россия пасе коронавирус
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