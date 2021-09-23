Российской делегации запретили перемещаться по Страсбургу в преддверии сессии ПАСЕ

Страсбург, 23 сентября. Российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил о запрете для делегации из РФ перемещаться по Страсбургу в свободном режиме.
Как рассказал Круглый, 27 сентября в Страсбурге откроется сессия ПАСЕ, куда прибыла российская делегация. Представители РФ получили предписание об «отсутствии прививок» и приезда из «красной зоны». Поэтому делегатам разрешили перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи, говорит он.
Турецким делегатам, прибывшим из «красной зоны», но привитым вакциной Pfizer, не было никаких ограничений. Аналогичная ситуация возникла с представителями Украины.
«Как-то это все выглядит не очень», — высказался Владимир Круглый.
По его мнению, это связано с тем, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V».