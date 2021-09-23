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«Талибан» заявил о ликвидации трех командиров ИГ после терактов в Нангархаре
Весь мир
«Талибан» заявил о ликвидации трех командиров ИГ после терактов в Нангархаре
Global Look Press  /  Sanaullah Seaim / XinHua

Кабул, 23 сентября. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) объявило о ликвидации трех полевых командиров террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Афганское информационное агентство Bakhtar сообщает, что соответствующую операцию талибы провели в районе Ахундзаде города Джелалабад, являющегося административным центром провинции Нангархар.

Данная акция была предпринята «Талибаном» после серии организованных ИГ терактов, имевших место 18-20 сентября. В результате погибли шесть мирных жителей и свыше 20 — ранены. По некоторой информации, были убиты и четверо талибов, однако в радикальном движении отвергли эти сведения и заявили о своевременном разминировании автомобиля с членами «Талибана».

Кроме того, десятки человек оказались задержаны по подозрению в пособничестве ИГ. Об этом сообщал заместитель министра культуры и информации Афганистана Забихулла Муджахид, добавив, что «Исламское государство» не пользуется поддержкой населения и не представляет серьезной угрозы для страны.

После своего прихода к власти в Афганистане в середине августа талибы объявили о планах бороться с деятельностью ИГ на территории республики. В частности, серия рейдов против пособников «Исламского государства» прошла в Кабуле после теракта в международном аэропорту имени Хамида Карзая, где в результате взрыва и последовавшей за ним неразберихи погибли порядка 200 человек. Ответственность за атаку на себя взяло ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг афганистан талибан нангархар
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