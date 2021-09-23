«Талибан» заявил о ликвидации трех командиров ИГ после терактов в Нангархаре

Кабул, 23 сентября. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) объявило о ликвидации трех полевых командиров террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Афганское информационное агентство Bakhtar сообщает, что соответствующую операцию талибы провели в районе Ахундзаде города Джелалабад, являющегося административным центром провинции Нангархар.

???????? Aamaj: Three members of the Islamic State group were killed in Nangarhar. According to the Bakhtar state news agency, the Taliban killed three members of the ISIS group in the Akhundzadeh area of ​​Jalalabad last night. https://t.co/BqfbG2lQo0 — hurtg0d✌️ (@ultradeadd) September 23, 2021

Данная акция была предпринята «Талибаном» после серии организованных ИГ терактов, имевших место 18-20 сентября. В результате погибли шесть мирных жителей и свыше 20 — ранены. По некоторой информации, были убиты и четверо талибов, однако в радикальном движении отвергли эти сведения и заявили о своевременном разминировании автомобиля с членами «Талибана».

Кроме того, десятки человек оказались задержаны по подозрению в пособничестве ИГ. Об этом сообщал заместитель министра культуры и информации Афганистана Забихулла Муджахид, добавив, что «Исламское государство» не пользуется поддержкой населения и не представляет серьезной угрозы для страны.

После своего прихода к власти в Афганистане в середине августа талибы объявили о планах бороться с деятельностью ИГ на территории республики. В частности, серия рейдов против пособников «Исламского государства» прошла в Кабуле после теракта в международном аэропорту имени Хамида Карзая, где в результате взрыва и последовавшей за ним неразберихи погибли порядка 200 человек. Ответственность за атаку на себя взяло ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.