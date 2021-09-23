Латвийский посол в Москве Риекстиньш высказался о российских военных учениях

Москва, 23 сентября. Россия имеет полное право поддерживать определенный уровень обороноспособности за счет военных учений, заявил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.

По его словам, маневры ВС РФ не представляют угрозы для стран Балтии. В то же время он подчеркнул, что бдительность в такой ситуации не бывает лишней.

«Каждая страна — как Латвия, так и Россия — имеет право поддерживать определенный уровень обороноспособности, а учения именно для этого и предназначены», — сказал дипломат.

Он отметил, что обеспокоенность латвийской стороны вызывает лишь то, что на недавних российско-белорусских учениях «Запад-2021» не было наблюдателей от западных государств.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также призывал Москву раскрыть информацию о военные учениях «Запад-2021». По его словам, НАТО необходимы эти данные в связи с возросшей обеспокоенностью стран Балтии, а также Польши и Украины. На это, как сообщает Infox, отреагировал депутат Госдумы РФ Александр Шерин. Он объяснил, что учения в России являются нормой, а западные страны откровенно боятся этих маневров.