Судью по делу о взрыве в порту Бейрута пытаются отстранить от расследования

Бейрут, 23 сентября. Адвокаты бывшего министра транспорта и общественных работ Юсефа Фенианоса, который проходит как один из подозреваемых по делу о взрыве в порту Бейрута, подали ходатайство об отстранении судьи Тарека Битара, возглавляющего расследование трагедии. Жалобу они направили спустя неделю после несостоявшегося допроса экс-министра, отказавшегося от общения со следственными органами, и выдачи ордера на его арест.

Lebanese ex-minister files complaint to remove Beirut blast judge https://t.co/YYLFsNHvoH — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 23, 2021

В своем заявлении Фенианос отметил, что считает действия Битара «незаконными», а самого судью обвинил в «ненормальном поведении» и «двойных стандартах» при проведении расследования.

«Уверяю вас, что полностью выполняю свою административные обязанности, — заявил Фенианос. — <…> Я испытываю огромную боль вместе с семьями жертв [взрыва], словно я один из них. То, что они потеряли, не может быть компенсировано в этом мире, но правда может залечить раны».

57-летний Юсеф Фенианос занимал должность министра транспорта и общественных работ Ливана с 2016-го по начало 2020 года. Допрос чиновника по делу о трагедии в бейрутском порту был назначен на 16 сентября, однако в суд бывший министр не явился. В настоящий момент его местонахождение остается неизвестным, но считается, что он находится в Ливане.

Ливанская трагедия

Взрыв в морском порту ливанской столицы прогремел 4 августа 2020 года. По версии следствия, причиной послужила детонация 2 750 тонн аммиачной селитры, которая на протяжении нескольких лет хранилась на складах объекта в ненадлежащих условиях.

Трагедия унесла жизни 215 человек, еще 60 числятся пропавшими без вести. Около семи тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. Помимо этого, были разрушены или повреждены дома порядка 300 тысяч бейрутцев.

Федеральное агентство новостей /

Уже наследующий день после происшествия началось расследование его обстоятельств, а по территории Ливана прокатилась волна акций протеста. Граждане республики вышли на улицы с требованием найти и наказать виновных в трагедии, при этом народные выступления нередко перерастали в стычки с правоохранителями и приводили к захвату административных зданий. В конечном итоге происходящее на ливанских улицах привело к отставке правительства: 10 августа 2020 года кабмин республики во главе с премьером Хасаном Диабом сложил с себя полномочия, в течение следующего года страна жила без компетентного правительства.

Расследование в тупике

Первым о возможной ответственности представителей высших эшелонов власти Ливана за трагедию в порту заговорил судья Фади Саван, возглавивший расследование. Он практически сразу обвинил министров кабмина Диаба в халатности, которая и привела к гибели более чем двух сотен человек.

Впрочем, ни один из названных Саваном чиновников перед судом так и не предстал. Политики, среди которых президент Мишель Аун, бывший глава Минтранса Фенианос, экс-премьер Диаб, экс-министр финансов Али Хасан Халил и прочие, игнорировали повестки от прокуратуры. Они ссылались либо на собственную неприкосновенность, либо на необходимость получения разрешения на беседу со следствием от действующего премьер-министра или главы МВД Ливана.

The recent removal of Judge Fadi Sawan as lead investigator brings the inquiry into the Beirut Port explosion back to square one. Will justice ever prevail?"@Daraj_media #Beirutportexplosion #BeirutExplosion #Lebanon #Beirutblastvictims #FadiSawan https://t.co/ljWFmZse69 — Boell Middle East (@boell_meo) March 4, 2021

Фади Саван призывал парламент снять политический иммунитет с чиновников, однако его просьбы остались неуслышанными. Впоследствии критике подвергся уже сам судья: представители властей обвинили его в попытке политизировать расследование, к обвинениям присоединился и верховный муфтий Ливана Абдель Латиф Дериан. А затем Савана и вовсе отстранили от дела, мотивировав это решение его неспособностью провести независимое расследование — выяснилось, что дом судьи также пострадал при взрыве.

Новый судья, старые проблемы

В феврале текущего года дело было передано Тареку Битару, который пришел к тем же выводам, что и его предшественник. Он также предпринял неудачную попытку добиться снятия неприкосновенности с бывших министров, после которой парламент Ливана инициировал передачу расследования в ведение Верховного совета — органа, который специализируется на делах об импичменте и не призван расследовать катастрофы.

Эта инициатива ожидаемо спровоцировала обострение народного недовольства. Семьи жертв трагедии в Бейруте обвинили власти в попытках создать препятствия для разбирательства.

Примечательно, что к аналогичным выводам приходят и международные правозащитные организации. В частности, Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, в котором заявила, что ливанские чиновники знали о риске возникновения происшествий в порту столицы, но не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить катастрофу.

«Все лица, указанные в докладе, знали об опасностях, связанных со взрывчатыми материалами, и несут ответственность за свои действия в соответствии с международным правом. <…> Это нарушение одного из самых основных прав — права на жизнь», — сказано в документе.

Al Jazeera English: "Survivors, NGOs call for international probe into Beirut blast" https://t.co/wHlsQLopNL — Evan Kohlmann (@IntelTweet) September 15, 2021

Между тем чиновники республики продолжают уклоняться от общения со следствием, а расследование до сих пор пребывает в тупике. В середине сентября территорию Ливана покинул бывший премьер-министр Диаб, который 20-го числа также должен был явиться на допрос. Чиновник заранее согласовал свой визит в США на несколько недель, чтобы навестить родственников. Впрочем, граждане Ливана видят в его действиях лишь очередную попытку уйти от ответственности.

Открытый финал

Сейчас дальнейшая судьба расследования по делу о трагедии в порту Бейрута остается неизвестной. Если ходатайство адвокатов Фенианоса будет удовлетворено, а Тарека Битара, как и его предшественника, отстранят от следствия, это лишь увеличит вероятность того, что виновные в случившемся так и не понесут наказания.

По мнению все тех же исследователей HRW, на карту поставлено будущее ливанского правосудия. В интервью Al Jazeera эксперт организации Айя Мазджуб отметила, что политические лидеры республики «избегают ответственности за десятилетия коррупции», обеспечив присутствие лояльных чиновников в судебной системе.

«Судья Битар до сих пор отказывался действовать в узких рамках, установленных политическим классом, и как таковой он представляет большую угрозу культуре безнаказанности, которой слишком долго пользовались ливанские политики, -- уверена Мазджуб. – Смогут ли высокопоставленные чиновники снова избежать ответственности за свои тяжкие преступления, или Битар докажет, что никто не стоит выше закона?».

Если расследование трагедии так и не получит своего логического завершения, Ливан, вполне вероятно, могут ждать новые митинги и акции протеста -- тем более, что народное недовольство усугубляется финансовой нестабильностью республики, вызванной затяжным финансовым кризисом. За последние два года национальная валюта страны обесценилась более чем в 13 раз, а порядка 80% населения фактически находятся за чертой бедности, страдая от нехватки топлива, медикаментов, товаров первой необходимости, электроэнергии и даже воды.

Учитывая то, как стремительно растет пропасть между бедным населением республики и ее обеспеченными элитами, к числу которых можно отнести и представителей власти, можно утверждать, что непосредственное руководство Ливана сильно рискует усугубить социальную напряженность из-за затянувшегося расследования.