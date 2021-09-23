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Приют эвакуирует домашних животных после извержения вулкана в Испании
Видео

Приют для животных в Испании принимает одиноких питомцев после извержения вулкана. В панике многие семьи уехали и забыли про своих любимцев.

Проснувшийся вулкан на острове Ла-Пальма заставил местных жителей эвакуироваться из своих домов. Многие семьи в панике забыли про своих домашних питомцев, а кто-то просто не смог взять их с собой. Собаки и кошки были вынуждены спасаться бегством от пребывающей лавы.

«Я был вчера днем в спасательной службе и общался с диспетчером. На тот момент мы были в безопасности, потому что лава была далеко от нас. Хоть животные были на свободе, они не давали себя поймать. Мы [вместе со спасателями] переживали, чтобы река лавы не заманила животных в ловушку, закрыв единственный путь, по которому можно было выбраться», — рассказывает менеджер приюта Иманол Хименес Кабрера.

Спасатели эвакуировали сотни домашних животных. Исхудавшие после бегства собаки и кошки прибывают в местный приют. Волонтеры аккуратно перекладывают переноски с собаками и запускают питомцев в вольеры. Никто из животных не пострадал, голодных животных откармливают. На восстановление потребуется время.

«Я был вчера днем в спасательной службе и общался с диспетчером. На тот момент мы были в безопасности, потому что лава была далеко от нас. Хоть животные были на свободе, они не давали себя поймать. Мы [вместе со спасателями] переживали, чтобы река лавы не заманила животных в ловушку, закрыв единственный путь, по которому можно было выбраться», — рассказывает менеджер приюта Иманол Хименес Кабрера.

Не только волонтеры пытаются спасти животных, но и неравнодушные люди. Они звонят в ассоциацию животных и предлагают взять четвероногих на передержку к себе домой.

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испания животные извержение вулкана
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