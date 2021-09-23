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Глава Международной федерации хоккея допустил отсутствие болельщиков на ОИ-2022

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 11:23
Спорт
Глава Международной федерации хоккея допустил отсутствие болельщиков на ОИ-2022
Global Look Press  /  Sheldon Cooper

Санкт-Петербург, 23 сентября. Олимпийские игры в Пекине могут пройти при пустых трибунах, сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. В скором времени будет принято решение о болельщиках.

По мнению спортивного чиновника, ситуация на Играх в Пекине будет идентична той, что сложилась в Токио, где прошла летняя Олимпиада. Фазель добавил, что решение о присутствии болельщиков на стадионах будет принято в октябре.

«Насколько я понимаю, ситуация будет такой же, как на играх в Токио: болельщиков на трибунах не будет, гостей не будет. [Президент МОК] Томас Бах не смог пригласить в Токио даже свою жену», — заявил Фазель на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея на льду в Петербурге.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В ходе турнира будет разыграно 109 комплектов медалей. На днях оргкомитет Олимпиады объявил девиз турнира. Слоганом Игр стал: «Вместе ради общего будущего».

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олимпийские игры болельщики фазель
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