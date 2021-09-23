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Шоу-бизнес
Наряд попавшей в «бриллиантовый» скандал Ларисы Долиной вызвал восторг у фанатов
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Наряд попавшей в «бриллиантовый» скандал Ларисы Долиной вызвал восторг у фанатов
Шоу-бизнес
Наряд попавшей в «бриллиантовый» скандал Ларисы Долиной вызвал восторг у фанатов
 /  фото из Инстаграмма Натальи Панченко

Москва, 23 сентября. Певица Лариса Долина продемонстрировала стройную фигуру в роскошном платье на фото дочери Ангелины Миончинской. Поклонников поразил образ звезды в наряде total black.

Лариса Долина активно следит за внешностью и регулярно вызывает восхищение поклонниц в 66 лет. Недавно звезда вышла в свет в обтягивающем черном платье, которое дополнила подвеской на длинном шнурке.

Дочь артистки Ангелина Миончинская поделилась стильным фото вскоре после «бриллиантового скандала», который развернулся вокруг певицы. Фанаты поддержали Долину в комментариях и с восторгом отметили наряд звезды.

«Куколка»;

«Мое любимое легендарное платье»;

«Божественная дива в легендарном платье!» — писали поклонники.

Стройная фигура Долиной также привела в восторг многих фолловеров. Некоторые подписчицы признались, что им не хватает силы воли для создания такой же фигуры, как у артистки. Вероятно, поддержка фанатов оказалась для Долиной как никогда кстати на фоне скандала.

Звезда поссорилась с модным домом, который предложил ей свои украшения стоимостью в 4 млн рублей для выхода на мероприятие премии Trend People Awards. Вскоре бренд потребовал вернуть ювелирные изделия обратно, не предупредив об этом заранее.

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долина звезды красота
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