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Актриса Макеева заставила супруга сфотографироваться с Карпиным

Шоу-бизнес
Актриса Макеева заставила супруга сфотографироваться с Карпиным
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 23 сентября. Актриса Анастасия Макеева замужем за строителем Романом Мальковым. Недавно супруги выложили совместную фотографию с главным тренером сборной России по футболку Валерием Карпиным, пишет Teleprogramma.pro.

«Всю свою жизнь болею за «Спартак». Сколько раз мы пересекались с Валерием в разных городах страны, но никогда не докучал человеку. Тут моя любимая Анастасия сподвигла меня на фото с человеком, который был и есть одним из лучших красно-белых, а теперь еще и главный тренер сборной РФ. Удачи, Валерий, рад знакомству с Карпиным. И да. Споем еще мы ту песню», — подписал публикацию Мальков. 

Комментариев под постом долго ждать не пришлось:

«Иногда мечты сбываются. Просто надо уметь ждать»; 

«Замечательное фото на память. «Спартак» — чемпион».

Имя артистки не сходит со страниц СМИ. А благодаря замужеству с Романом Мальковым она стала еще популярнее. Ведь ради нее он оставил семью и детей.

Недавно актриса объявила о запуске собственной линии косметики. Об этом она сообщила в своем микроблоге:

«Премьера сезона! Поистине королевская линейка уходов для волос и лица! Анастасия выпустила уникальный продукт на основе живого коллагена. Это премиальная серия».

Первыми товарами, представленными Макеевой, стали шампунь, бальзам, маска и сыворотка для лица. Ранее артистка заявляла также о запуске собственного бренда одежды и даже получила престижную премию Star Awards в номинации «Вдохновение».

Ранее другую российскую актрису, Агату Муцениеце, обвинили в многолетней связи с актером Артемом Алексеевым, у которого есть жена и дочь.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Макеева заставила супруга сфотографироваться с Карпиным
карпин макеева мальков
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